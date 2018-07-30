Восемь детей отравились под Красноярском

Восемь детей отравились на дне рождения в поселке под Красноярском

Восемь детей госпитализированы в Красноярском крае с подозрением на острую кишечную инфекцию. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе регионального Минздрава

"Восемь детей госпитализированы. По словам медиков, в тяжелом состоянии госпитализированных нет", — сообщили в министерстве.

Как уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Манского района, дети были госпитализированы после того, как посетили день рождения у ребенка в поселке Анастасино.