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Восемь детей отравились под Красноярском
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Восемь детей отравились на дне рождения в поселке под Красноярском 

ТАСС 10 часов назад
Фото: ТАСС
Восемь детей госпитализированы в Красноярском крае с подозрением на острую кишечную инфекцию. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
"Восемь детей госпитализированы. По словам медиков, в тяжелом состоянии госпитализированных нет", — сообщили в министерстве.
Как уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе Манского района, дети были госпитализированы после того, как посетили день рождения у ребенка в поселке Анастасино.
"В поселке Анастасино Манского района Красноярского края зарегистрирован очаг острой кишечной инфекции среди детского населения. Начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования", — говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.
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