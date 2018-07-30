Пьяный мужчина открыл стрельбу по полицейским в Иркутске

По данным СМИ, мужчина ведет стрельбу из окна пятого этажа девятиэтажного жилого дома.
Мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу по полицейским. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города, злоумышленник открыл огонь из окна своего дома.
«Мужчина, который, по всей видимости, нетрезв, ведет себя неадекватно, из окна собственного дома открыл стрельбу по проходившему мимо наряду полиции», — говорится в сообщении.
По данным агентства, мужчина ведет стрельбу из окна пятого этажа девятиэтажного жилого дома.
В настоящее время все обстоятельства инцидента, а также информация о пострадавших, уточняются.