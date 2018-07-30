Ещё
Пьяный мужчина открыл стрельбу по полицейским в Иркутске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Иркутске незвестный открыл стрельбу по полицейским — СМИ 

ТК «Звезда» 13 часов назад
Фото: instagram.com/dtp_irk/
По данным СМИ, мужчина ведет стрельбу из окна пятого этажа девятиэтажного жилого дома.
Мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу по полицейским. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города, злоумышленник открыл огонь из окна своего дома.
«Мужчина, который, по всей видимости, нетрезв, ведет себя неадекватно, из окна собственного дома открыл стрельбу по проходившему мимо наряду полиции», — говорится в сообщении.
По данным агентства, мужчина ведет стрельбу из окна пятого этажа девятиэтажного жилого дома.
В настоящее время все обстоятельства инцидента, а также информация о пострадавших, уточняются.
ТК «Звезда»: последние новости
Адвоката Милошевича застрелили в Белграде В летевший в Петербург самолет ударила молния Основательница Femen покончила с собой в Париже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Армата» оказалась ненужной российской армии280
Порошенко официально обвинили в госизмене114
Жестокая расправа над туристами попала на видео149
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко135
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина45
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение