Пьяный мужчина открыл стрельбу по полицейским в Иркутске

В Иркутске незвестный открыл стрельбу по полицейским — СМИ

По данным СМИ, мужчина ведет стрельбу из окна пятого этажа девятиэтажного жилого дома.

Мужчина, предположительно, в нетрезвом состоянии, открыл стрельбу по полицейским. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города, злоумышленник открыл огонь из окна своего дома.

«Мужчина, который, по всей видимости, нетрезв, ведет себя неадекватно, из окна собственного дома открыл стрельбу по проходившему мимо наряду полиции», — говорится в сообщении.

Публикация от ДТП ИРКУТСКА | Все Самое 😎😱😊🔞 (@dtp_irk) 29 Июл 2018 в 10:41 PDT По данным агентства, мужчина ведет стрельбу из окна пятого этажа девятиэтажного жилого дома.

В настоящее время все обстоятельства инцидента, а также информация о пострадавших, уточняются.