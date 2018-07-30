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Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
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Власти Сочи пообещали помочь семьям погибших и пострадавших при пожаре 

РИА Новости 1 час назад
Власти Сочи обещают оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших при крупном пожаре, унесшем жизни восьми человек, сообщает администрация города.
При пожаре в частном доме в Адлерском районе Сочи погибли восемь человек, еще трое пострадали. По информации следственного управления СК РФ, после ЧП возбуждено уголовное дело.
"Со своей стороны администрация окажет всю необходимую помощь", — говорится в сообщении мэрии.
Власти уточнили, что среди погибших есть девочка девяти лет.
"Установлено, что пятеро погибших женщины, две из Архангельска, одна — гражданка Армении, личности двоих сейчас устанавливаются. Трое пострадавших были доставлены в больницы города, им оказана вся медицинская помощь в полном объеме. Двое на вертолетах санитарной авиации были переданы в краевой ожоговый центр для дальнейшей терапии. Пострадавший подросток 16-ти лет получает лечение в детской больнице Сочи", — отмечает администрация Сочи.
Глава города Анатолий Пахомов выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Работа пожарных на месте возгорания частного дома в Сочи
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