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В Мьянме более 20 человек стали жертвами оползня
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В Мьянме 23 человека стали жертвами оползня 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: © AP Photo / Manish Paudel
Не менее 23 человек погибли при сходе оползня на севере Мьянмы, произошедшем на прошлой неделе, еще четверо все еще считаются пропавшими без вести, передает агентство Синьхуа.
Не менее 27 человек числились пропавшими без вести после схода оползня, вызванного обрушением шахты в горнодобывающем районе на севере Мьянмы. Сход оползня был вызван обрушением девяностометровой стены неиспользуемой шахты по добыче нефрита в штате Качин во вторник. Шахта принадлежит компании Ayeyar Yadanar Company.
В понедельник стало известно об обнаружении 23 тел, говорится в сообщении.
Операция по поиску еще четырех человек продолжается.
Ранее оползень подобного масштаба произошел в регионе 14 июля. В результате как минимум десять искателей нефрита погибли, еще 43 получили ранения, добавляет Синьхуа.
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