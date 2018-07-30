В Мьянме более 20 человек стали жертвами оползня

В Мьянме 23 человека стали жертвами оползня

Не менее 23 человек погибли при сходе оползня на севере Мьянмы , произошедшем на прошлой неделе, еще четверо все еще считаются пропавшими без вести, передает агентство Синьхуа

Не менее 27 человек числились пропавшими без вести после схода оползня, вызванного обрушением шахты в горнодобывающем районе на севере Мьянмы. Сход оползня был вызван обрушением девяностометровой стены неиспользуемой шахты по добыче нефрита в штате Качин во вторник. Шахта принадлежит компании Ayeyar Yadanar Company.

В понедельник стало известно об обнаружении 23 тел, говорится в сообщении.

Операция по поиску еще четырех человек продолжается.

Ранее оползень подобного масштаба произошел в регионе 14 июля. В результате как минимум десять искателей нефрита погибли, еще 43 получили ранения, добавляет Синьхуа.