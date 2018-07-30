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В Амурской области сняли режим ЧС
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В Амурской области сняли режим ЧС 

ТАСС 16 часов назад
Фото: ТАСС
Режим чрезвычайной ситуации в Амурской области снят, сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Распоряжением врио губернатора в Приамурье в связи с нормализацией паводковой обстановки снят режим ЧС, введенный 20 июля", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Амурской области, гребень паводковой волны сместился на территорию Еврейской автономной области. В понедельник на реках Амур, Зея и Селемджа сохраняется тенденция понижения уровня воды.
Паводок в Амурской области затронул 18 населенных пунктов в 10 муниципальных районах области. Подтоплены 45 домов, 362 дворовые территории, на обследование дворовых территорий поступило еще около 400 заявок. Жители региона, чьи дома оказались подтоплены, могут рассчитывать на поддержку государства в виде денежных компенсаций размер которых составит до 70 тыс. рублей, а тем, у кого в воде оказался огород — на сумму 10 тыс. рублей.
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