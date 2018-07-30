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Пассажиров поезда в ФРГ эвакуировали из-за странной находки
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Немецкий скоростной поезд эвакуировали из-за чашки Петри с неизвестным веществом 

Вести.Ru 16 часов назад
Фото: www.vesti.ru
В одном из вагонов немецкого скоростного поезда была найдена лабораторная посуда — чашка Петри — с неизвестным веществом. Емкость обнаружил один из пассажиров. Из-за находки был эвакуирован весь состав.
Поезд следовал из баварского города Вюрцбург во Франкфурт-на-Майне (Гессен), уточняет ТАСС. Из-за ЧП он был остановлен в Ашаффенбурге, куда прибыли пожарные и полицейские. Специалисты проверили воздух в поезде на наличие вредных веществ, а чашку Петри доставили в лабораторию для исследования.
Вагон был отцеплен, а остальной состав спустя два часа после происшествия отправился по маршруту.
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