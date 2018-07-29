Укравшего у Роскосмоса миллионы адвоката поймали

Адвокат задержан по делу о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса

По делу о хищении у Роскосмоса 330 млн рублей задержан председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков, сообщил источник в правоохранительных органах.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Третьякова объявили в федеральный розыск, но сам он утверждал, что не скрывается, а находится в отпуске и готов вернуться в Москву.

Вместе с гендиректором НПО им. Лавочкина Сергеем Лемешевским Третьякова обвиняют в хищении у Роскосмоса 330 млн рублей. Суд принял решение об аресте Лемешевского.