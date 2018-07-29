Укравшего у Роскосмоса миллионы адвоката поймали

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Адвокат задержан по делу о хищении 330 млн рублей у Роскосмоса 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
По делу о хищении у Роскосмоса 330 млн рублей задержан председатель адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игорь Третьяков, сообщил источник в правоохранительных органах.
>> Первый подозреваемый в деле «Роскосмоса» уволился
Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, Третьякова объявили в федеральный розыск, но сам он утверждал, что не скрывается, а находится в отпуске и готов вернуться в Москву.
Вместе с гендиректором НПО им. Лавочкина Сергеем Лемешевским Третьякова обвиняют в хищении у Роскосмоса 330 млн рублей. Суд принял решение об аресте Лемешевского.
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