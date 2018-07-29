В Британии медведь напал на машину с ребенком

В Британии медведь из-за жары напал на машину с ребенком

В Великобритании автомобиль с посетителями сафари-парка Вобурн атаковал разъяренный медведь, в машине находился шестилетний ребенок. Об этом пишет The Mail Online.

Посетительница парка 53-летняя Таня Малани рассказала изданию, что на их машину запрыгнул медведь "ростом в шесть футов" (1,8 метра) и попытался попасть внутрь, где находилась семья из четырех человек.

"Пока мы ездили в округе, мы видели немного животных, но, когда мы свернули за угол, мы внезапно увидели медведя, который запрыгнул прямо на машину", — рассказала Малани.

По ее словам, никто из сотрудников сафари-парка не пришел на помощь семье, хотя они, согласно инструкции, трижды нажали на гудок автомобиля. Какое-то время им пришлось ехать прямо с медведем на капоте.

Рейнджеры сафари-парка сказали Малани, что вероятной причиной нападения медведя является жара. В качестве компенсации парк подарил семье карту на £400 ($524), но так и не объяснил, почему никто не пришел на помощь.

Ранее сообщалось, в Лос-Анджелесе медведь проник во двор частного дома и искупался в бассейне.