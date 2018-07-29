В московском лесу нашли подкидыша

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Младенца нашли в траве на юге Москвы 

Вечерняя Москва 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.
В субботу, 28 июля, в районе Северное Бутово на улице Старокачаловская, дом 3, в траве обнаружили младенца. Ребенок поступил в Морозовскую детскую клиническую больницу. «Вечерняя Москва» выяснила подробности происшествия и узнала о текущем состоянии младенца у главного врача учреждения.
Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Малыш полностью здоров и находится под присмотром специалистов.
— Поступила девочка, которой около семи дней от роду. С ней все хорошо, сейчас находится в больнице. Ее нашли в лесу, — рассказал главный врач Морозовской детской клинической больницы Игорь Колтунов.
По его словам, в учреждение никто не обращался и не искал ребенка. Девочку нашли завернутой в женскую одежду.
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