В московском лесу нашли подкидыша

Младенца нашли в траве на юге Москвы

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

В субботу, 28 июля, в районе Северное Бутово на улице Старокачаловская, дом 3, в траве обнаружили младенца. Ребенок поступил в Морозовскую детскую клиническую больницу. «Вечерняя Москва» выяснила подробности происшествия и узнала о текущем состоянии младенца у главного врача учреждения.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Малыш полностью здоров и находится под присмотром специалистов.

— Поступила девочка, которой около семи дней от роду. С ней все хорошо, сейчас находится в больнице. Ее нашли в лесу, — рассказал главный врач Морозовской детской клинической больницы Игорь Колтунов.

По его словам, в учреждение никто не обращался и не искал ребенка. Девочку нашли завернутой в женскую одежду.