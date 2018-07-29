Босиком по пляжу: как под кожей подростка поселились черви

У подростка под кожей завелись паразиты после закапывания на пляже

Паразитические черви поселились под кожей американского подростка, который закопался в песок на пляже. Врачи предупреждают — песок может содержать яйца опасных паразитов, поэтому даже ходить по нему без обуви небезопасно.

Семнадцатилетний американец Майкл Малхоллен Дюма отдыхал на одном из пляжей Флориды. Когда он вернулся, на его ступнях были несколько маленьких красных волдырей, которые его мать Келли приняла за укусы комаров или клещей. Спустя несколько дней, однако, волдыри появились на задней поверхности ног, а потом и на ягодицах. Зудящая сыпь заставила семью обратиться к врачу.

Оказалось, что под кожей подростка поселились паразиты.

Врач обнаружил у Майкла симптомы заражения личинками круглых червей — анкилостомоза. Он относится к болезням, характерным для бедных слоев отсталых стран. История подростка была опубликована в журнале The Washington Post.

Возбудитель анкилостомоза — паразитические круглые черви из рода Ancylostoma. Человека заражают личинки, проникающие в организм сквозь кожу из окружающей среды или вместе с загрязненной едой или водой. Взрослые анкилостомы оседают преимущественно в двенадцатиперстной кишке, присасываются к слизистой оболочке, повреждают ее и питаются кровью. В числе симптомов: слабость, утомляемость, анемия, нарушение функций кишечника.

Личинки червей содержатся в фекалиях зараженных людей и животных. Заразиться ими можно просто пройдя по земле или песку, на которые они попали.

Майкл не просто гулял по пляжу. Он закопался в песок целиком, по самую шею.

Врач назначил подростку антибиотики и противогельминтные препараты. Шли дни, но заметных улучшений не было. Тогда семья обратилась к дерматологу, который предложил криотерапию — обработку пораженных участков кожи жидким азотом.

Но во время обработки ног Майкл попросил врача остановиться. «Я чувствую, как они убегают от жидкого азота», — сказал он.

Существует два типа анкилостом — животные и человеческие. На самом деле, заразить человека могут оба из них, но в кишечнике поселяется лишь второй. Первый же неспособен адаптироваться к человеческому телу и его представители обычно остаются там, куда попали. Они пытаются перемещаться под кожей, приводя к образованию зудящей сыпи. Не имея возможности спариваться или даже достигнуть зрелости, они погибают.

Майкл оказался заражен животными анкилостомами. Зуд и боль были вызваны их миграцией под кожей.

В таких случаях обычно применяются противопаразитарные препараты. Но даже без них личинки обычно умирают в течение нескольких недель.

Майклу пришлось лечить еще и стафилококковую инфекцию, занесенную при заражении. При отсутствии лечения стафилококк способен привести к состояниям, угрожающим жизни.

Его мать опубликовала на фейсбуке фотографии ног подростка, пораженные червями и сообщив стоимость лечения — оно обошлось почти в $1500.

«Никогда не закапывайтесь в песок и не позволяйте своим детям это делать! — Написала она. — Я просто показываю несколько фотографий, потому что это очень тревожно. Пожалуйста, пожалуйста помолитесь о его исцелении. И вы можете свободно делиться этой записью и предупреждать других людей. В департаменте здравоохранения Помпано-Бич нам сказали: «Все знают, что на пляже надо надевать обувь, чтобы не подцепить паразитов». Я заверила их, что не все!».

Теперь Майкл получает необходимые препараты и ожидает гибели всех личинок. «Я никому не пожелаю того, через что прошел мой сын, — говорит Келли. — И я никогда не выйду на пляж без обуви».

Под кожей могут поселиться не только черви, но и улитки. Это произошло с 11-летним мальчиком из Лос-Анджелеса . Семья обратилась в больницу с симптомами абсцесса на локте мальчика — отеком и покраснением кожи. Однако на боль и зуд ребенок не жаловался.

После осмотра врачи решили дренировать абсцесс, чтобы избавиться от гноя. Но гноя в нем оказалось совсем немного — основное пространство занимало то, что врачи описали как «маленькое, окрашенное в темный цвет инородное тело».

«Инородное тело» при ближайшем рассмотрении оказалось улиткой диаметром 4 мм.

Вероятно, это была литторина, брюхоногий моллюск, вырастающий до 25 мм в диаметре.

Мальчик рассказал, что поскользнулся на камнях в одном из приливных водоемов на побережье океана, примерно в 11 км от города Лонг-Бич, у порта Сан-Педро. Упав, он ударился локтем и содрал кожу. Родители обработали ссадину, но спустя какое-то время кожа в этой области покраснела и опухла. По всей видимости, в ссадину на локте попало яйцо моллюска. Оно успешно развилось и из него вылупился маленький моллюск. Весь этот процесс способствовал появлению нарыва.

Врачи разрешили мальчику, заметно взволнованному таким происшествием, оставить моллюска себе — похвастаться перед друзьями. Но тот, к сожалению, умер днем позже.