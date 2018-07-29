Южную Осетию посетили участники этнолагеря «Аланский след»

ЦХИНВАЛ, 29 июл — Sputnik . Осетины из разных стран мира, которые принимают участие в проекте «Этнолагерь-2018. Аланский след», побывали в югоосетинской республике. Участников этнолагеря принял президент Южной Осетии Анатолий Бибилов , сообщает пресс-служба главы государства. В ходе встречи общение с гостями республики проходило на осетинском языке.

Бибилов отметил важное значение визита на историческую родину участников проекта.

"Приветствую вас на осетинской земле. Ваш визит весьма важен, ведь осетины должны знать и поддерживать друг друга вне зависимости от того, в какой бы части мира они не проживали", — сказал он.

Президент также кратко рассказал о первом официальном визите в Сирию , которая завершилась на этой неделе, и о встрече с сирийскими осетинами в Дамаске

"К сожалению, осетин в Сирии осталось очень мало. Если до войны их было десять тысяч, то сейчас около тысячи", — сказал он.

Встреча Анатолия Бибилова с участниками проекта "Этнолагерь-2018. Аланский след"

Бибилов призвал всех представителей осетинских диаспор не забывать свои корни и помнить родной язык.

На вопрос о возможности получения осетинского паспорта, президент рассказал о необходимой для его получения процедуре и о комиссии, которая рассматривает все заявления.

В ходе своего визита в республике, участникам проекта провели экскурсии по столице Южной Осетии и организовали поездку в святилище Джер, где они помолились за процветание республики.