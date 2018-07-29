Британец покончил с собой из‐за травли в соцсетях

Полиция нашла труп мужчины в его квартире в Кардиффе . Британец покончил с собой из‐за травли во время прямой трансляции на сайте Paltalk. Об этом сообщил Daily Mail.

Спровоцировал мужчину другой пользователь видеочата. Он сказал: «Почему бы просто не сделать это? Твоя жизнь ничего не стоит».

Друзья жертвы подтвердили, что мужчину запугивали на американском сайте. Они описали погибшего, как веселого и хорошего человека.

Примечательно, что житель Кардиффа стал уже третьей жертвой самоубийства из-за этой соцсети. Точно также зимой 2017 года 39-летний британец Грегори Томкин убил себя из-за травли. А Кевин Уайтрик стал первым британцем, погибшим из-за оскорблений в Сети, еще 11 лет назад.