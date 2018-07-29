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Итальянский город эвакуировали из-за бомбы времен войны
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В Италии эвакуировали более 11 тысяч человек из-за бомбы времен войны 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © AFP 2018 / Tiziana Fabi
Власти итальянского Терни эвакуируют свыше 11 тысяч местных жителей из-за обнаружения авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщает префектура города в центральной области Умбрия.
Американская бомба весом 250 килограммов была обнаружена на стройке неподалеку от железнодорожной станции.
Как сообщил мэр Терни Леонардо Латини, снаряд может взорваться, поэтому изначальный радиус эвакуации в 380 метров был расширен до 1,8 километра. Местным жителям предложено взять с собой вещи первой необходимости и лекарства.
По окончании эвакуации военные саперы приступили к обезвреживанию бомбы, после чего они вывезут ее в безопасное место для ее подрыва. По расчетам, это может занять несколько часов.
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