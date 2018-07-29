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Вандалы устроили погром на львовском кладбище
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Львовские вандалы устроили погром на территории польских военных захоронений 

Вести.Ru 16 часов назад
Фото: Википедия
На Лычаковском кладбище украинского Львова повреждено вандалами ограждение вокруг скульптур львов на территории польских военных захоронений 1918-1920 годов. По сообщению горсовета Львова, накануне, 28 июля, около десятка молодых людей спортивного вида принялись ломать и вырывать деревянные щиты, защищавшие от повреждений исторические скульптуры двух львов перед аркой на входе на территорию мемориала.
По словам директора музея "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая, охране кладбища удалось совместно с полицией задержать одного из нарушителей. Горсовет Львова направил в правоохранительные органы обращение по факту повреждения имущества. Детали произошедшего и личность задержанного устанавливаются.
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