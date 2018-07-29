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На заводе в Клину произошло массовое отравление
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В Подмосковье рабочие стекольного завода попали в больницу с отравлением 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Семь рабочих клинского стекольного завода в Подмосковье госпитализированы с отравлением, их состояние удовлетворительное, сообщается на сайте минздрава Тверской области.
Как сообщается, 28 июля в Конаковскую ЦРБ в Твери за медпомощью с признаками отравления обратились восемь работников завода, который находится в городе Клин Московской области.
"Состояние обратившихся оценивается как удовлетворительное, угрозы жизни и здоровью нет. Предварительный диагноз — кишечная инфекция. Из восьми обратившихся семь госпитализированы, один находится на амбулаторном лечении", — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор Тверской области держит ситуацию на контроле, выяснять причины отравления будет ведомство Московской области.
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