В Подмосковье электричка сбила трех человек 

Электропоезд сбил трёх человек, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте, в районе станции Чехов в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ночь на воскресенье в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.
"На станции Чехов были травмированы электропоездом трое граждан: женщина и двое мужчин. В результате один мужчина скончался, еще двое пострадавших госпитализированы", — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что пострадавшие, предположительно, переходили железнодорожные пути в неположенном месте.
В районе ЧП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.