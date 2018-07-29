Ещё
В Подмосковье электричка сбила трех человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье электричка сбила трех человек 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Электропоезд сбил трёх человек, которые переходили железнодорожные пути в неположенном месте, в районе станции Чехов в Подмосковье, сообщили РИА Новости в ночь на воскресенье в пресс-службе управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.
"На станции Чехов были травмированы электропоездом трое граждан: женщина и двое мужчин. В результате один мужчина скончался, еще двое пострадавших госпитализированы", — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что пострадавшие, предположительно, переходили железнодорожные пути в неположенном месте.
В районе ЧП работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Последние новости
На призыв Киева отказаться от российского газа отреагировали в Госдуме Политолог: шутка Путина в разговоре с Эрдоганом - не совсем шутка Юлия Скрипаль намерена вернуться в Россию
Комментарии2  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипалей появились новые детали142
Украинские националисты устроили побоище с полицией69
«Нет доказательств»: В Бундестаге поддержали РФ253
Лавров ответил на требование Армении295
Гигантская акула напала на отдыхающих в Китае11
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение