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Гигантская акула напала на отдыхающих в Китае
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Очевидцы засняли неудачную попытку акулы напасть на туристов 

РИА Новости 2 часа назад
В Китае на курорте Дадунхай на острове Хайнань огромная акула заплыла на мелководье и попыталась напасть на отдыхающих на пляже. Соответствующее видео опубликовано в Youtube.
На кадрах видно, как акула длиной около двух метров мечется в воде, пытаясь укусить хоть одного из людей, окруживших ее.
При этом туристы совершенно не задумываются о мерах предосторожности и продолжают снимать происходящее всего в паре метров от хищника.
Ранее в Австралии сняли на видео попытку акулы утащить под воду женщину. Пострадавшая пыталась покормить с лодки некрупных представителей вида ржавых акул-нянек, однако животное схватило пищу вместе с пальцами и уронило женщину в воду.
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