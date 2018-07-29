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Верхний Тагил погрузился во тьму
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Верхний Тагил погрузился во тьму 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: www.vesti.ru
В Свердловской области жители города Верхний Тагил, в котором проживают 13 тысяч человек, остались без энергоснабжения. Также электроэнергия не поступает в поселок Половинный с населением более тысячи человек.
По предварительным данным, причиной ЧП мог стать удар молнии, передает ТАСС. Представители Главного управления МЧС России по Свердловской области предупредили жителей региона, что наступившие выходные синоптики прогнозируют сильные дожди, град и усиление ветра до 25 метров в секунду при грозах.
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