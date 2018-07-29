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Все пострадавшие при взрыве в Азербайджане погибли
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Все пострадавшие при взрыве в Азербайджане погибли 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Четверо пострадавших в результате взрыва в авторемонтном цехе в Азербайджане скончались в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры страны.
Трагедия произошла в субботу, 28 июля, в азербайджанском городе Сумгаит. В результате взрыва на автомобильной парковке четыре человека получили ожоги и были доставлены в городскую клиническую больницу N1, однако спасти их не удалось.
"Четыре человека погибли в результате взрыва в авторемонтном цехе, расположенном на участке автомобильной дороги Баку-Губа", — заявили в пресс-службе.
По имеющимся данным, в числе погибших при взрыве трое работников цеха, а также владелец автомобиля. По факту гибели людей прокуратура города Сумгаит возбудила уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане произошел взрыв.
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