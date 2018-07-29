Ещё
В Белграде убили адвоката Милошевича
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белграде убили адвоката Милошевича 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: blic.rs
Белградского адвоката Мишу Огняновича, который защищал бывшего президента Сербии Слобода Милошевича в Гаагском трибунале, застрелили на пороге его дома в Новом Белграде. Об этом сообщает газета Blic.
По информации издания, в ходе покушения был также ранен 26-летний сын Огняновича. Адвокат был убит, когда подходил к дверям своего дома. Сейчас весь квартал оцеплен, полиция проверяет выезжающие автомобили.
Миша Огнянович был в числе адвокатов, защищавших бывшего президента Сербии Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Этот процесс принес адвокату известность. В числе клиентов Огняновича известные криминальные авторитеты страны, в том числе обвиняемый в контроле за наркотрафиком Лука Бойович. По мнению журналистов, адвокат мог стать жертвой бандитских разборок, так как ранее были убиты несколько друзей авторитета.
Слободан Милошевич в 2002 году был приговорен к пожизненному заключению за геноцид и преступление против человечности. Спустя четыре года, в возрасте 64 лет, он умер в гаагской тюрьме. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Последние новости
Съела немытые фрукты и закусила мясом: черви поразили мозг девочки. Фото Она стала моделью, несмотря на возраст. И познала главный секрет молодости Бабушка отдала за внука 200 тысяч рублей. Внуков у нее нет
Комментарии1  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган пригрозил США15
В Госдуме обрадовали россиян183
Умер избитый пьяными гаишниками россиянин439
Лавров ответил на требование Армении261
В МИД высмеяли декларацию США по Крыму95
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение