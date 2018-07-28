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У церкви в Белграде нашли взрывчатку
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У церкви в Белграде нашли взрывчатку и детонаторы
Вести.Ru
17 часов назад
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Фото:
РИА Новости
За белградской церковью святого Марка сербские полицейские нашли сумку с взрывчаткой. Также в сумке находились две дымовые бомбы, патроны, детонаторы.
На месте работают экстренные службы, доступ к боковой стене храма перекрыт, передает
ТАСС
.
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