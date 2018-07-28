У церкви в Белграде нашли взрывчатку и детонаторы

За белградской церковью святого Марка сербские полицейские нашли сумку с взрывчаткой. Также в сумке находились две дымовые бомбы, патроны, детонаторы. На месте работают экстренные службы, доступ к боковой стене храма перекрыт, передает ТАСС