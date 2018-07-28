Ещё
У церкви в Белграде нашли взрывчатку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У церкви в Белграде нашли взрывчатку и детонаторы 

Вести.Ru 17 часов назад
Фото: РИА Новости
За белградской церковью святого Марка сербские полицейские нашли сумку с взрывчаткой. Также в сумке находились две дымовые бомбы, патроны, детонаторы.
На месте работают экстренные службы, доступ к боковой стене храма перекрыт, передает ТАСС.
Вести.Ru: последние новости
В Белграде застрелен известный сербский адвокат Найдены тела двух детей, утонувших в Каспийском море Молния попала в самолет Air Moldova, а не S7
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипалей появились новые детали151
Украинские националисты устроили побоище с полицией78
«Нет доказательств»: В Бундестаге поддержали РФ265
Россия построит не имеющие аналогов корабли78
Лавров ответил на требование Армении
Видео
00:58
Лавров ответил на требование Армении
Политика Кавказ
19:05
Хачатурову должны найти замену
Статьи Кавказ
02:48
Голодные бойцы ВСУ перестали подчиняться приказам
Армия В мире
02:29
Путин стал «новым американским президентом»
США Вещи
00:33
Решена судьба визовых центров в России
Путешествия Статьи
02:11
Скандал с госизменой в России получил развитие
Происшествия Другое
00:58
«Сверг строй Армении»: за что арестовали экс-президента
В мире Статьи
02:57
«Это чудовищное преступление»
Происшествия Статьи
00:52
Сбербанк обратился к россиянам с предостережением
Экономика Личный счет
00:56
«Сидит и пьет кофе»: что случилось с Кобзоном
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение