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Трагедия в Индии: автобус с людьми рухнул в ущелье
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В Индии не менее 30 человек погибли при падении автобуса в ущелье 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Reuters
Автобус со студентами упал в ущелье с горной дороги в округе Райгад штата Махараштра в Индии, погибли не менее 30 человек, сообщил министр штата Винод Тавад.
"Тридцать человек, включая студентов из университета Konkan Krishi Vidyapeeth, были смертельно ранены после того, как автобус упал с горной дороги на трассе Мумбаи — Гоа недалеко от Райгада. Спасательная операция продолжается. Я поручил чиновникам принять все необходимые меры", — написал Тавад в Twitter.
По данным агентства ANI, студенты направлялись на пикник в Махабалешвар.
На место аварии прибыла полиция и команда Национальных сил реагирования при стихийных бедствиях. Проводится спасательная операция, причина аварии пока не известна.
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