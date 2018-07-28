Трагедия в Индии: автобус с людьми рухнул в ущелье

В Индии не менее 30 человек погибли при падении автобуса в ущелье

Автобус со студентами упал в ущелье с горной дороги в округе Райгад штата Махараштра в Индии , погибли не менее 30 человек, сообщил министр штата Винод Тавад. "Тридцать человек, включая студентов из университета Konkan Krishi Vidyapeeth, были смертельно ранены после того, как автобус упал с горной дороги на трассе Мумбаи — Гоа недалеко от Райгада. Спасательная операция продолжается. Я поручил чиновникам принять все необходимые меры", — написал Тавад в Twitter. По данным агентства ANI, студенты направлялись на пикник в Махабалешвар. На место аварии прибыла полиция и команда Национальных сил реагирования при стихийных бедствиях. Проводится спасательная операция, причина аварии пока не известна. #UPDATE: 30 people died after a bus fell down a mountain road in Ambenali Ghat, in Raigad district. Rescue operation underway #Maharashtra pic.twitter.com/UP4yEQgDXM— ANI (@ANI) 28 июля 2018 г.