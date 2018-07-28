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Легкий самолет разбился во Франции
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На северо-востоке Франции разбился самолет 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: © AFP 2018 / Loic Venance
Два человека, пилот и один из пассажиров, погибли утром в субботу при крушении легкого самолета в департаменте Арденны на северо-востоке Франции.
Инцидент произошел неподалеку от административного центра департамента — города Шарлевиль-Мезьер.
По данным СМИ, на борту воздушного судна находилось трое пассажиров и пилот. Двое из них — в возрасте 20 и 32 лет — остались живы, тогда как 68-летний пилот и третий пассажир, возраст которого не называется, погибли.
По информации местных СМИ, полет, окончившийся трагедией, был первым из трех запланированных на этом аэродроме на день. Два других вылета отменены.
Со ссылкой на очевидцев портал Ardennais сообщает, что у самолета были проблемы с набором высоты. Он рухнул в лесистую местность неподалеку от взлетной полосы.
В то же время региональные СМИ не сообщают о судьбе находившихся в самолете людей, отмечая лишь, что двое пассажиров выбрались из него.
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