«Это чудовищное преступление»: что ждет ФСИН после пыток

Заволжский районный суд Ярославля в субботу, 28 июля, постановил заключить под стражу до 20 сентября восьмого фигуранта дела о пытках в ярославской колонии №1 — сотрудника ФСИН Руслана Цветкова, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря областного суда Наталия Сарбунова

Тремя днями ранее другой сотрудник ярославской колонии №1 Максим Яблоков, также подозреваемый в пытках осужденного Евгения Макарова, написал явку с повинной, признав себя виновным, передает ФАН. Об этом сообщил адвокат старшего инспектора отдела безопасности ИК-1 Яблокова Сергей Соколов.

По его словам, подзащитный признал, что нанес побои осужденному Евгению Макарову, превышая должностные полномочия. В ходе заседании суда, где решался вопрос об аресте, юрист обратился с просьбой приобщить к делу копию явки с повинной. Соответствующее ходатайство было удовлетворено судьей. При этом подсудимый также пожелал заключить досудебное соглашение, которое гарантирует ему смягчение наказание в обмен на показания.

В свою очередь, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости реформировать систему Федеральной службы исполнения наказаний. Она также не исключила, что Верхняя палата парламента может инициировать эти изменения. По словам сенатора, она была потрясена пытками над осужденным в ярославской колонии №1.

«Я начала смотреть (видеозапись с избиением –— «Газета.Ru») и выключила, я не могла смотреть. Это чудовищное преступление, это преступление, которому нет оправдания», — сказала она 26 июля на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

Матвиенко призвала провести самое серьезное расследование случившегося, добавив, что должно быть применено самое жесткое наказание для тех, кто нарушил права человека — для «этих нелюдей».

Спикер Совфеда подчеркнула: подобные случаи говорят о том, что система ФСИН нуждается в изменениях, в реформировании». Сенаторы могут «инициировать изменения в системе ФСИН», добавила она.

Матвиенко выразила уверенность в том, что из российских колоний можно изжить насилие, и в качестве положительного примера привела изменения в армии, когда удалось избавиться от системной дедовщины и издевательств над призывниками.

По ее мнению, необходимо разделить функции охраны заключенных с функцией их перевоспитания и социализации. Последним должна заниматься не ФСИН, а гражданская служба, которая будет «открыта для гражданского общества», указала сенатор.

Она также добавила, что одной видеофиксации сотрудников ФСИН при исполнении недостаточно, поскольку, по словам спикера Совфеда, если работники колонии захотят избить заключенного, то они «найдут место без видеокамер».

Также глава СПЧ отметил, что Макарову осталось сидеть в колонии три месяца, поэтому его необходимо подготовить к жизни на воле. По мнению Федотова, заключенный до сих пор воспринимает «вполне житейские» проблемы, которые происходят в колонии, «поводом для конфликта».

При этом правозащитник отметил, что психологический портрет осужденного «достаточно благоприятный», и все 138 зафиксированных нарушений внутреннего распорядка колонии Макаровым могла предотвратить своевременная помощь специалиста.

Член Совфеда Алексей Пушков также указал, что системе ФСИН необходима реформа.

«В Ярославле задержали уже 8 подозреваемых по делу о пытках заключенного в колонии. Эту практику следует выжечь каленым железом. Необходима серьезная реформа ФСИН и установление постоянного внешнего контроля над деятельностью службы. Только так можно добиться нужного результата», — написал он твиттере.

«Дело ярославской колонии» получило широкий резонанс после появления в интернете видео, на котором сотрудники ИК-1 по очереди избивают заключенного Евгения Макарова.

На записи видно, что мужчина лежит на столе лицом вниз, а сотрудники бьют его дубинками и кулаками по ногам. Периодически Макарову на голову льют воду, после чего он теряет сознание. Остальные сотрудники в это время стоят в отдалении и шутят. Предположительно, таким образом Макарова наказывали за неуважительное отношение к одному из сотрудников исправительного учреждения.

Глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин рассказал, что подобных нарушений удастся избежать, если они будут регулярно освещаться в СМИ, передает НСН.