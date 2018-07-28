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«Хотел навалять»: спасший полицейского таксист рассказал об индиденте
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«Хотел навалять»: спасший полицейского таксист рассказал об индиденте 

Рамблер 2 часа назад
Фото: соцсети
Водитель «Яндекс. Такси», который спугнул напавшего на полицейского в Москве, рассказал, что хотел «навалять нападавшему».
Как сообщает телеграм-канал Mash, таксист спас полицейского от смерти, когда на него напал преступник с ножом.
Накануне около 15 часов на улице 1-й Брестской, в районе дома 33, мужчина напал с ножом на сотрудника столичной полиции Сергея Некрасова, после чего скрылся с места происшествия. Полицейский находится в больнице.
По словам таксиста, он не мог не вмешаться — «человека могли убить».
«Каким-то обезбашенным он мне показался. Не дай бог, если что-то заказное было», — рассказал он.
Как сообщает Mash, полицейский мог знать мужчину, напавшего на него. По версии следствия, напавший ранее встречался с подругой Некрасова.
>> В Москве ищут напавшего на полицейского мужчину
Перед тем как мужчина бросился на Некрасова, тот его сфотографировал.
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