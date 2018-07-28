«Хотел навалять»: спасший полицейского таксист рассказал об индиденте

Водитель «Яндекс. Такси», который спугнул напавшего на полицейского в Москве , рассказал, что хотел «навалять нападавшему».

Как сообщает телеграм-канал Mash, таксист спас полицейского от смерти, когда на него напал преступник с ножом.

Накануне около 15 часов на улице 1-й Брестской, в районе дома 33, мужчина напал с ножом на сотрудника столичной полиции Сергея Некрасова , после чего скрылся с места происшествия. Полицейский находится в больнице.

По словам таксиста, он не мог не вмешаться — «человека могли убить».

«Каким-то обезбашенным он мне показался. Не дай бог, если что-то заказное было», — рассказал он.

Как сообщает Mash, полицейский мог знать мужчину, напавшего на него. По версии следствия, напавший ранее встречался с подругой Некрасова.

Перед тем как мужчина бросился на Некрасова, тот его сфотографировал.