В горах Кабардино-Балкарии ищут альпиниста из Петербурга

Поиски на вертолете альпиниста из Санкт-Петербурга , который не вышел связь в назначенное время в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии , не принесли результата, девять спасателей продолжают его искать в пешем порядке, сообщает региональное ГУ МЧС

Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что в Черекском районе в ущелье Дых-Суу не выходит на связь альпинист из Санкт-Петербурга. Для участия в поисках спортсмена был задействован вертолет МИ-8 МЧС России.

"Спасатели на вертолете облетели ущелье Дых-Суу, но поиски результатов не дали. Руководителем работ принято решение высадиться на высоте 3 тысячи метров и продолжить наземные поиски", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, на месте работают девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.