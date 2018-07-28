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В горах Кабардино-Балкарии ищут альпиниста
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В горах Кабардино-Балкарии ищут альпиниста из Петербурга 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Поиски на вертолете альпиниста из Санкт-Петербурга, который не вышел связь в назначенное время в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, не принесли результата, девять спасателей продолжают его искать в пешем порядке, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ранее региональное ГУ МЧС сообщало, что в Черекском районе в ущелье Дых-Суу не выходит на связь альпинист из Санкт-Петербурга. Для участия в поисках спортсмена был задействован вертолет МИ-8 МЧС России.
"Спасатели на вертолете облетели ущелье Дых-Суу, но поиски результатов не дали. Руководителем работ принято решение высадиться на высоте 3 тысячи метров и продолжить наземные поиски", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, на месте работают девять спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
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