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Студенческое общежитие обрушилось в Житомирской области
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На Украине произошло обрушение здания студенческого общежития 

RT на русском 22 часа назад
Фото: dsns.gov.ua
В Житомирской области Украины произошло частичное обрушение пятиэтажного здания студенческого общежития. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины. Пострадавших не имеется.
«28 июля около 6:00 в селе Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития», — говорится в сообщении.
В результате обвала были разрушены 25 жилых комнат общей площадью около 250 кв. м.
В МЧС уточнили, что всего в здании 225 жилых комнат.
В апреле сообщалось, что в подмосковном Ногинске произошло обрушение стены общежития.
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