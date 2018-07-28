Студенческое общежитие обрушилось в Житомирской области

На Украине произошло обрушение здания студенческого общежития

В Житомирской области Украины произошло частичное обрушение пятиэтажного здания студенческого общежития. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины. Пострадавших не имеется.

«28 июля около 6:00 в селе Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития», — говорится в сообщении.

В результате обвала были разрушены 25 жилых комнат общей площадью около 250 кв. м.

МЧС уточнили, что всего в здании 225 жилых комнат.