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Три человека убиты в доме престарелых в США
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В доме престарелых в Техасе застрелены три человека 

Вести.Ru 28 июля 2018
Фото: Global Look Press
В пятницу, 27 июля, в городе Робстауне (штат Техас, США) три человека были убиты в результате стрельбы в доме престарелых. Такие данные сообщил шеф полиции города Эрасмо Флорес.
Как уточняется, полицейские отправились в дом престарелых после сообщений о стрельбе, произошедшей там в 19:00 по местному времени (3:00 субботы по времени Москвы). Прибыв на место ЧП, правоохранители обнаружили тела трех жертв: двух мужчин и женщины. Начальник полиции не уточнял, был ли пойман убийца и какова его судьба, передает ТАСС.
Позднее Флорес сообщил о том, что полицейские нашли еще два тела в другом здании Робстауна, которое принадлежало одному из убитых в доме престарелых. Пока все жертвы не опознаны. Сотрудники правоохранительных органов расследуют все причины случившегося.
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