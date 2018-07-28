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Полицейские отменили тревогу в небоскребе Trump Tower
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Тревога в небоскребе Trump Tower оказалась ложной 

Вести.Ru 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Тревога в небоскребе Trump Tower в Нью-Йорке, поднятая из-за обнаружения подозрительных сумок в пятницу, 27 июля, оказалось ложной. Опасность миновала, сообщили представители управления полиции города.
Как уточняется на странице полиции в Twitter, ситуация в Trump Tower на Пятой авеню Манхэттена была тщательно изучена. В настоящий момент опасности нет.
Представитель полиции Джордж Тсоровакис отметил, что саперы сочли подозрительные предметы не представляющими угрозы.
Ранее СМИ сообщили, что тревога была поднята после обнаружения подозрительных сумок с сотовыми телефонами и неким устройством в кофейне сети Starbucks на втором этаже фойе башни Trump Tower. Здание оцепили сотрудники полиции, все входы и выходы были закрыты. К месту происшествия прибыли десятки машин полиции, пожарной службы и служб спасения. Спустя один час пятнадцать минут оцепление сняли, передает ТАСС.
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