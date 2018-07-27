Бывший замглавы МЧС пожаловался на изолятор

Бывший первый замглавы МЧС Шляков пожаловался на духоту в изоляторе

Бывший первый заместитель главы МЧС РФ генерал-полковник Сергей Шляков , арестованный Тверским судом Москвы по обвинению в мошенничестве, пожаловался членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) на духоту в камере изолятора временного содержания (ИВС) на Петровке. Об этом ТАСС сообщил в субботу ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

"Сергей Шляков содержится в ИВС на Петровке, в трехместной камере, но с одним соседом. Старается бодриться, но пожаловался на духоту в камере, сказал, что в таких условиях зарядку сделать невозможно. Дышать трудно. Говорит: "Кашу съешь, уже как в бане побывал", — сказал Мельников. Кстати, к еде, по словам Мельникова, у Шялкова претензий нет. Но он обратил внимание на осыпающуюся в камере штукатурку. "Стены, полы и вентиляция в ИВС давно требуют ремонта, и члены ОНК дали соответствующие рекомендации администрации ИВС", — отметил Мельников.

Сергей Шляков попросил членов ОНК поднять проблему изъятия часов у заключенных. "Он считает, что данные требования необоснованные, потому что мешают соблюдению [режима], откуда заключенный может знать, что ему пора готовиться, скажем, к прогулке", — пояснил ответственный секретарь ОНК.

Однако Мельников указал на более серьезное нарушение прав Шлякова и его предполагаемых сообщников.

"В отношении бывшего первого заместителя министра МЧС не соблюдается статья закона, предусматривающая раздельное содержание заключенных в зависимости от направленности преступлений, в которых они подозреваются. У него должен быть сосед, подозреваемый как и он, в экономическом преступлении, а это не соблюдено, как и не соблюдалось в отношении его предполагаемого сообщника Сергея Онищенко", — заявил Иван Мельников.

С жалобами к членам комиссии также обратился предполагаемый сообщник Шлякова Юрий Кузнецов

"Юрий Кузнецов, который тоже содержится в ИВС на Петровке пожаловался, что в суде не было принято медицинское заключение о состоянии его здоровья. В частности, он утверждает, что перенес инфаркт, микроинсульт, страдает хроническими заболеваниями. Он утверждает также, что 26 июля в ИВС ему не выдавали лекарств, которые были при нем, и якобы отказывали в вызове скорой помощи, мы обратились к руководству ИВС с просьбой проверить жалобы отставного полковника МВД Кузнецова", — заключил Мельников.

Дело Шлякова

Тверской суд Москвы 26 июля постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении обвиняемого Шлякова меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 сентября.

По версии следствия, Шляков участвовал в мошеннической схеме при продаже должности губернатора Ярославской области . В преступной группе, помимо него, состояли еще три человека: Сергей Онищенко, Юрий Кузнецов и Александр Казарцев. События относятся к периоду августа 2015 года.

Позиция защиты

Адвокаты настаивали на домашнем аресте для своего подзащитного в доме, принадлежащем его дочери. Защита Шлякова обращала внимание суда на то, что он награжден рядом государственных и ведомственных наград, имеет на иждивении престарелую мать.

По словам адвоката, Шляков поставил подпись в одной из расписок о передаче Удаловым (Юрий Удалов, потерпевший, бывший помощник главы МЧС) денег. Всего таких расписок две: о передачи $550 тыс. и о передаче €230 тыс. и 15 млн рублей. Подпись, по словам защитника, он поставил лишь для того, чтобы подтвердить передачу Удаловым денег другим людям, но никаких денег он сам не получал.

По словам Шлякова, он не знает двух других обвиняемых — Казарцева и Онищенко.

Как следует из материалов дела, при обысках в квартире Шлякова никаких денег обнаружено не было.

Защита обжалует его арест.

Тверской суд 26 июля арестовал также двух предполагаемых сообщников Шлякова.