Появились подробности нападения на полицейского в Москве 

Ранее сообщалось, что неизвестный нанес сотруднику полиции несколько ударов ножом в область груди.
Полицейский, на которого ранее в пятницу, 27 июля было совершено нападение, заступился за сослуживицу. Об этом сообщает газета «Известия».
По данным издания, его коллега стояла на посту около посольства Словакии, где произошел инцидент. Она обратила внимание на подозрительного молодого человека, который ходил неподалеку. Тогда она позвала своего начальника Сергея Некрасова. Спустя несколько минут произошло нападение.
Ранее сообщалось, что неизвестный нанес сотруднику полиции несколько ударов ножом в область груди. После чего злоумышленник скрылся с места преступления. В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ.