Появились подробности нападения на полицейского в Москве

Ранее сообщалось, что неизвестный нанес сотруднику полиции несколько ударов ножом в область груди.

Полицейский, на которого ранее в пятницу, 27 июля было совершено нападение, заступился за сослуживицу. Об этом сообщает газета «Известия».

По данным издания, его коллега стояла на посту около посольства Словакии , где произошел инцидент. Она обратила внимание на подозрительного молодого человека, который ходил неподалеку. Тогда она позвала своего начальника Сергея Некрасова . Спустя несколько минут произошло нападение.

Ранее сообщалось, что неизвестный нанес сотруднику полиции несколько ударов ножом в область груди. После чего злоумышленник скрылся с места преступления. В отношении преступника было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ.