В Чувашии перевернулась цистерна с соляной кислотой 

На дороге в Чувашии опрокинулась автоцистерна с соляной кислотой, в результате аварии пострадал водитель.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по республике, грузовой автомобиль перевернулся в 13:53 по московскому времени на кольцевой развязке федеральной автодороги М-7 «Волга» в городе Цивильске. Машина ехала из Новочебоксарска в Самару, общий вес соляной кислоты составлял 23 тонн.
Спасатели проводят смыв разлившейся кислоты с дороги. В МЧС отметили, что угрозы для населения нет. В районе места ДТП организован объезд.