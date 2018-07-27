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В Чувашии перевернулась цистерна с соляной кислотой
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В Чувашии перевернулась цистерна с соляной кислотой 

ТК «Звезда» 14 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На дороге в Чувашии опрокинулась автоцистерна с соляной кислотой, в результате аварии пострадал водитель.
Как сообщается на сайте ГУ МЧС по республике, грузовой автомобиль перевернулся в 13:53 по московскому времени на кольцевой развязке федеральной автодороги М-7 «Волга» в городе Цивильске. Машина ехала из Новочебоксарска в Самару, общий вес соляной кислоты составлял 23 тонн.
Спасатели проводят смыв разлившейся кислоты с дороги. В МЧС отметили, что угрозы для населения нет. В районе места ДТП организован объезд.
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