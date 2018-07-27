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Начальника СИЗО заподозрили в попытке изнасилования
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Начальника СИЗО в КБР заподозрили в попытке изнасилования 

ТВ Центр 13 часов назад
Фото: АГН "Москва"
Начальника следственного изолятора СИЗО-1 в Кабардино-Балкарии заподозрили в попытке изнасилования подчиненной. Его отстранили от исполнения должностных обязанностей, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК по КБР.
Инцидент произошел в 2016 году. Подозреваемый, работая в должности замначальника следственного изолятора по оперативной работе, пытался склонить к интимной близости одну из сотрудниц следственного изолятора.
"Днем 2 июня 2016 года в административном корпусе следственного изолятора он заметил, что потерпевшая вошла в кабинет отдела охраны, проследовал за ней и, повалив на диван, попытался вступить в половой акт", — говорится в пресс-релизе.
Потерпевшая сумела оказать сопротивление. Угрожая применением табельного пистолета, она заставила его покинуть помещение. Женщина опасалась сразу заявить о попытке изнасилования, так как находилась в служебной зависимости от подозреваемого.
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