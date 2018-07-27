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В Литве раскрыли группировку киберпреступников
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В Литве раскрыли группировку киберпреступников 

РИА Новости 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы Литвы и других зарубежных стран выявили международную группировку киберпреступников, сообщила в пятницу пресс-служба генеральной прокуратуры Литвы.
"Во время следствия установлено более 35 тысяч случаев мошенничества в интернете", — говорится в сообщении.
По предварительным подсчетам, ущерб от действий группировки может достигать 18 миллионов евро. По данным прокуратуры, это может стать одним из крупнейших дел по мошенничеству в электронном пространстве за время становления независимости Литвы. Отмечается, что подозрения предъявлены 58 гражданам Литвы, участвующим в группировке, всего подозреваемых около 100 человек.
Подозреваемые специализировались в области так называемого "кардинга", взлома банковских счетов, использования botnet, а также совершали преступления, связанные с уходом от уплаты налогов, отмыванием денег, пересылкой для реализации в третьи страны приобретенных преступным путем в электронных магазинах Германии и других стран Западной Европы товаров.
По данным прокуратуры, подозреваемые преступным путем покупали в электронных магазинах бытовую технику, перепродавали ее в России и на Украине, в основном получали ущерб магазины Германии.
При обысках в Литве у подозреваемых было обнаружено и изъято 150 тысяч евро, 185 тысяч долларов, ограничены права на недвижимости в Вильнюсе и Каунасе.
"Расследование велось с участием иностранных государств, а также с участием Интерпола и Евроюста. Во время следствия удалось установить руководящих членов группировки в разных государствах", — добавляет ведомство.
Отмечается, что на Кипре был задержан организатор преступной группы, гражданин России, согласно европейскому ордеру он был передан Германии.
Следствие проводилось в Литве с 2013 года.
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