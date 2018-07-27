Стало известно состояние раненного полицейского в Москве

Стало известно о состоянии раненного ножом столичного полицейского

Получивший ножевое ранение около посольства Словакии сотрудник полиции успешно прооперирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.

«Операция прошла успешно, угрозы жизни нет, он переведен в палату», — рассказал собеседник агентства. Он добавил, что задержание напавшего — «дело времени», поскольку тот с момента преступления несколько раз попал на камеры наружного наблюдения.

По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, пострадавший — 30-летний капитан полиции, командир взвода специального полка полиции по охране дипломатических представительств. Он получил несколько ножевых ранений, в том числе одно проникающее в грудь.

Как сообщили в столичном главке МВД, подозреваемому на вид 25-30 лет, его рост — 175-180 сантиметров, он был одет в темную куртку, светло-синие широкие подвернутые джинсы, черные мокасины и черную вязаную шапку. Имя и гражданство пока не называются.