Акула покусала девочку в торговом центре

В китайском городе Гуйян, провинция Гуйчжоу, девочку укусила акула, которая жила в аквариуме торгового центра. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Шестилетняя Сяо Ли пришла в магазин вместе с бабушкой и тетей. Девочку заинтересовал аквариум с акулами, морскими окунями и черепахами, установленный там для развлечения покупателей. Когда она прислонилась к стеклу, чтобы получше рассмотреть его обитателей, одна из хищных рыб выпрыгнула из воды и вцепилась ей в руку.

Зубы акулы оставили на руке ребенка глубокие раны длиной до пяти сантиметров. Кроме того, Сяо Ли получила девять переломов кисти правой руки. Если травмы будут плохо заживать, может понадобиться хирургическая операция.

Менеджер торгового центра считает, что ребенок сам спровоцировал нападение, когда сунул руку в аквариум. По его словам, это видно на кадрах, снятых камерой наблюдения. South China Morning Post отмечает, что в действительности видео не позволяет различить, была ли рука девочки в воде.

В 2015 году сообщалось, что в калининградском зоопарке умерла акула, которую посетители аквариума довели до нервного срыва. Напуганная стуком по стеклу, она металась по резервуару и повредила себе нос и глаз.