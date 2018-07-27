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Воспитатель дала ребенку выпить жидкость для посуды
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В Самарской области воспитатель дала ребенку выпить жидкость для посуды 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: © Depositphotos / Im_source
Воспитатель детского сада, которая вместо воды дала выпить пятилетней девочке дезинфицирующую жидкость для посуды, предстанет перед судом в Самарской области, сообщает в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, инцидент произошел 20 октября 2017 года в детском саду "Чебурашка" в одном из сел Самарской области. Пятилетняя девочка попросила воспитателя дать ей попить воды. Обвиняемая, увидев на столе чашку с неизвестной жидкостью, не убедилась, что в ней содержится пригодная для питья вода. Женщина дала чашку ребенку, девочка выпила содержимое, которое оказалось дезинфицирующей жидкостью для посуды. В результате ребенок получил ожог пищевода и желудка 2-3 степени.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя СПДС "Чебурашка", обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей… Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Ставропольского района Самарской области", — говорится в сообщении.
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