Суд Москвы заочно арестовал убийц пилота Су-25 в Сирии

Московский суд заочно арестовал сбивших Су-25 и убивших летчика сирийцев

По словам Царевой, мера пресечения избрана в отношении троих граждан Сирии — Сохта Тарека Наураса, Сохта Амера Иззата и Шрейбы Мурада Джумы. Им заочно предъявлено обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании, убийстве лица, находящегося в беспомощном положении по мотивам религиозной или политической ненависти, а также издевательстве над телом умершего.

Все трое объявлены в международный розыск.