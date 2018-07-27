В Бурятии погиб дельтапланерист

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СУСК России сообщило, что проводит проверку по факту гибели 53–летнего жителя Иркутской области, который занимался дельтапланерным спортом.
Как сообщается на сайте СК, 27 июля 2018 года в пойме реки Снежная в районе посёлка Выдрино в Бурятии было обнаружено тело 53— летнего жителя Иркутской области и дельтоплан.
На сайте Ангарского электролизного химического комбината сообщается, что погиб заместитель гендиректора, главный инженер комбината Вадим Кальк.
«В момент трагедии Вадим Рудольфович находился в очередном отпуске и совершал полёт на мотодельтаплане с озера Соболиное в районе реки Снежная в сторону озера Байкал», — говорится в сообщении.
В марте сообщалось, что в Оренбургской области при крушении мотопараплана погиб один человек. Как сообщало ria56, по факту крушения была организована доследственная проверка.