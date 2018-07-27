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В Карачаево-Черкесии нашли украденную скульптуру Муму
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В Карачаево-Черкесии нашли украденную скульптуру Муму 

RT на русском 20 часов назад
Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике
В Карачаево-Черкесии полиция нашла фрагмент памятника писателю Ивану Тургеневу — скульптуру Муму, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
Статуэтку сдали в пункт переработки металла в Усть-Джегуте.
Подозреваемые в краже установлены, это два подростка из Черкесска. Они дали признательные показания.
Скульптуру передали собственнику. Она уже появилась на прежнем месте.
Ранее «Реальное время» сообщало, что в Башкирии завели уголовное дело из-за уничтожения объекта культурного наследия.
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