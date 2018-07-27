В Карачаево-Черкесии нашли украденную скульптуру Муму

Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике

Карачаево-Черкесии полиция нашла фрагмент памятника писателю Ивану Тургеневу — скульптуру Муму, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Статуэтку сдали в пункт переработки металла в Усть-Джегуте.

Подозреваемые в краже установлены, это два подростка из Черкесска . Они дали признательные показания.

Скульптуру передали собственнику. Она уже появилась на прежнем месте.