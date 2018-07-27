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Притворявшегося женщиной уклониста задержали в Череповце
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Притворявшегося женщиной уклониста задержали в Череповце 

Деловая газета «Взгляд» 19 часов назад
Фото: РИА Новости
В Череповце задержали разыскиваемого за уклонение от службы в армии 22-летнего мужчину, переодевшегося женщиной, сообщили в управлении Росгвардии по Вологодской области.
Там рассказали, что экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования улицы заметил компанию из двух парней и девушки. На просьбу предъявить документы девушка ничего не ответила и для установления личности была доставлена в полицию, передает «Интерфакс».
Там девушка начала называться разными именами, ни одного из которых в базе данных не оказалось. В результате с нее сняли отпечатки пальцев и выяснилось, что на самом деле это 22-летний парень, разыскиваемый за уклонение от службы в армии.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что более трети россиян (35%) с осуждением относятся к тем, кто уклоняется от службы в российской армии по призыву.
Напомним, 3 апреля 2018 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, которым предлагается направлять призывникам повестки по почте заказным письмом.
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