Притворявшегося женщиной уклониста задержали в Череповце

Череповце задержали разыскиваемого за уклонение от службы в армии 22-летнего мужчину, переодевшегося женщиной, сообщили в управлении Росгвардии по Вологодской области

Там рассказали, что экипаж вневедомственной охраны во время патрулирования улицы заметил компанию из двух парней и девушки. На просьбу предъявить документы девушка ничего не ответила и для установления личности была доставлена в полицию, передает «Интерфакс»

Там девушка начала называться разными именами, ни одного из которых в базе данных не оказалось. В результате с нее сняли отпечатки пальцев и выяснилось, что на самом деле это 22-летний парень, разыскиваемый за уклонение от службы в армии.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что более трети россиян (35%) с осуждением относятся к тем, кто уклоняется от службы в российской армии по призыву.