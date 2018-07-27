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Тела отца и сына обнаружили в Москве‐реке
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Тела отца и сына обнаружили в Москве‐реке 

360tv.ru 23 часа назад
Фото: РИА Новости
Московская полиция обнаружила тела мужчины и его семилетнего сына в Москве‐реке. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию обратилась 46-летняя жена погибшего в четверг, 26 июля. Она сообщила, что ее 47-летний супруг ушел на прогулку вместе с сыном в районе 15:00. Однако к 19:30 они так и не вернулись.
Спустя полчаса после обращения женщины полиция нашла тело ее супруга в Москве-реке. Еще несколько часов правоохранителям удалось найти тело мальчика.
Следователи проводят проверку произошедшего.
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