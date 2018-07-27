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В Дагестане нашли два тайника с оружием
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В Дагестане нашли два тайника с оружием и боеприпасами 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Два тайника, в которых находились боеприпасы и оружие, найдены в Дагестане, сообщил ТАСС представитель пресс-службы управления Росгвардии по Дагестану.
"Первый схрон в виде пластиковой бочки был обнаружен сотрудниками отдела полиции по Карабудахкентскому району Республики Дагестан в окрестностях села Губден. По заявке МВД на помощь полицейским прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН города Каспийска. Они обследовали и обезвредили тайник, в котором были найдены оружие и боеприпасы", — сообщил собеседник.
По его словам, второй тайник в виде рюкзака обнаружили гражданские лица при входе на авторынок в поселке Хушет в пригороде Махачкалы.
"В рюкзаке было обнаружено оружие и патроны разного калибра, а также медикаменты и запрещенная литература. Росгвардейцами составлен акт осмотра, найденное передано на экспертизу", — отметил собеседник, не уточнив дату обнаружения тайников.
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