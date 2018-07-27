В Дагестане нашли два тайника с оружием

Два тайника, в которых находились боеприпасы и оружие, найдены в Дагестане, сообщил ТАСС представитель пресс-службы управления Росгвардии по Дагестану.
"Первый схрон в виде пластиковой бочки был обнаружен сотрудниками отдела полиции по Карабудахкентскому району Республики Дагестан в окрестностях села Губден. По заявке МВД на помощь полицейским прибыли сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН города Каспийска. Они обследовали и обезвредили тайник, в котором были найдены оружие и боеприпасы", — сообщил собеседник.
По его словам, второй тайник в виде рюкзака обнаружили гражданские лица при входе на авторынок в поселке Хушет в пригороде Махачкалы.
"В рюкзаке было обнаружено оружие и патроны разного калибра, а также медикаменты и запрещенная литература. Росгвардейцами составлен акт осмотра, найденное передано на экспертизу", — отметил собеседник, не уточнив дату обнаружения тайников.