Трагически погиб российский драматург

Российский драматург упал на трубы в оркестровую яму и умер

Фото: Wikipedia

Драматург Гафур Каюмов скончался после падения в оркестровую яму Дома культуры в городе Арск Республика Татарстан . Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на директора заведения Айрата Нурьязанова. Инцидент произошел во время репетиции спектакля, который планировалось поставить на форуме организации татарских женщин «Ак калфак». Каюмов принимал участие в работе над постановкой. «За кулисами во время репетиции он зачем-то поставил лестницу и полез в бытовое помещение к декорациям. В какой-то момент он сорвался и упал на 24-миллиметровые трубы, что стояли в углу. Одна из них пробила его тело насквозь», — рассказал Нурьязанов. В пресс-службе Минздрава Татарстана рассказали, что драматургу пробило легкое. Он скончался во время операции. Каюмову было 59 лет. С 1990-го по 1997 год он служил в Татарском академическом театре. Его пьесы ставились в театрах Татарстана и Башкортостана . Он также сыграл одну из главных ролей в фильме 2005 года «Зулейха».