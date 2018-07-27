Ещё
Трагически погиб российский драматург
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российский драматург упал на трубы в оркестровую яму и умер 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Wikipedia
Драматург Гафур Каюмов скончался после падения в оркестровую яму Дома культуры в городе Арск, Республика Татарстан. Об этом в пятницу, 27 июля, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на директора заведения Айрата Нурьязанова.
Инцидент произошел во время репетиции спектакля, который планировалось поставить на форуме организации татарских женщин «Ак калфак». Каюмов принимал участие в работе над постановкой.
«За кулисами во время репетиции он зачем-то поставил лестницу и полез в бытовое помещение к декорациям. В какой-то момент он сорвался и упал на 24-миллиметровые трубы, что стояли в углу. Одна из них пробила его тело насквозь», — рассказал Нурьязанов.
В пресс-службе Минздрава Татарстана рассказали, что драматургу пробило легкое. Он скончался во время операции.
Каюмову было 59 лет. С 1990-го по 1997 год он служил в Татарском академическом театре. Его пьесы ставились в театрах Татарстана и Башкортостана. Он также сыграл одну из главных ролей в фильме 2005 года «Зулейха».
Последние новости
Состояние Кобзона назвали тяжелым Путин согласился пойти в ресторан с Эрдоганом при одном условии В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Комментарии1  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзон находится в реанимации51
В Крыму рассказали о крахе Макаревича92
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий644
СМИ узнали о подготовке нового удара США48
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной54
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Ближний Восток
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
00:46
Массовая драка депутатов попала на видео
В мире Криминал
03:18
В Крыму рассказали о крахе Макаревича
Общество
00:58
Люди выстроились в живую цепь ради спасения утопающих
Происшествия
05:30
«Яндекс» слил в Сеть зарплаты россиян
Интернет Наука и техника
00:11
Снос «Дома-2» грозит катастрофой Бородиной
Шоу-бизнес
00:54
Полицейские отправили россиянина в кому из-за стакана
Криминал Происшествия
05:40
В плоскую Землю поверили около 4 млн россиян
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение