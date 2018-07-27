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Российский драматург погиб в оркестровой яме
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Российский драматург погиб в оркестровой яме 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Wikipedia
Российский драматург Гафур Каюмов умер после падения на сцену, сообщает «Татар-информ».
По информации издания, минувшим вечером 59-летний Каюмов упал с высоты на трубу, которая находилась в оркестровой яме Дома культуры в городе Арск (Татарстан).
После происшествия мужчина был доставлен в местную больницу, где и скончался от несовместимых с жизнью травм во время операции.
«Врачи сделали все, что было в их силах», — сообщили порталу в региональном Министерстве здравоохранения.
Также там уточнили, что в результате падения легкое Каюмова было пробито.
Гафур Каюмов начал сочинять пьесы, которые ставились в театрах Татарстана и Башкортостана, в конце 1980-х годов, а в 1990-х в течение семи лет работал в Татарском академическом театре.
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