Российский драматург погиб в оркестровой яме

Российский драматург Гафур Каюмов умер после падения на сцену, сообщает «Татар-информ»

По информации издания, минувшим вечером 59-летний Каюмов упал с высоты на трубу, которая находилась в оркестровой яме Дома культуры в городе Арск Татарстан ).

После происшествия мужчина был доставлен в местную больницу, где и скончался от несовместимых с жизнью травм во время операции.

«Врачи сделали все, что было в их силах», — сообщили порталу в региональном Министерстве здравоохранения.

Также там уточнили, что в результате падения легкое Каюмова было пробито.