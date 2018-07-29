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Арестован зампред правительства Магаданской области
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Зампреда магаданского правительства заподозрили в превышении полномочий 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: РИА Новости
Заместитель председателя правительства Магаданской области Игорь Озимок заключен под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Ранее уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации" было возбуждено в отношении заместителя председателя правительства Магаданской области Игоря Озимка.
"Двадцать девятого июля 2018 года Магаданским городским судом рассмотрено ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения. На основании представленных следствием документов, суд принял решение избрать Игорю Озимку меру пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Как сообщается, Озимку предъявлено обвинение, сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств.
По данным следствия, в 2015-2016 годы Озимок нашел коммерческую организацию, которой, используя свои должностные полномочия, помог заключить государственный контракт с Магаданским областным государственным казенным учреждением "Управление транспорта и автомобильных дорог" на оказание услуг по содержанию автодороги межмуниципального значения. Стоимость работ по данному контракту превысила 59 миллионов рублей.
По данным следствия, подозреваемый знал, что предприятие не сможет выполнить условия контракта из-за отсутствия техники и специалистов, "явно выходя за пределы своих полномочий, под угрозой создания негативных последствий для коммерческой деятельности для ОАО "Тенькинская дорожная компания" в подконтрольной ему сфере" уговорил директора организации заключить договор субподряда указанному контракту на сумму 47 миллионов рублей, отмечает СК.
"Таким образом, подозреваемый обеспечил получение прибыли для подконтрольного ему коммерческого предприятия в сумме 12 миллионов рублей", — отмечается в сообщении.
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