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В Японии из-за тайфуна пострадали 16 человек
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В Японии из-за тайфуна «Джондари» пострадали 16 человек 

Газета.Ru 28 июля 2018
Фото: Chiang Ying-ying/AP
В Японии из-за тайфуна "Джондари", который обрушился на центральные и западные регионы страны, пострадали 16 человек. Об этом сообщает NHK.
По данным телеканала, больше всего человек пострадало в городе Атами.
Как отмечается, тайфун продвигается по территории Японии со скоростью 35 км/ч.
Ранее сообщалось, что в связи с приближением к Японии тайфуна "Джондари" было отменено свыше 300 внутренних авиарейсов.
Как отмечалось, тайфун "Джондари", которому в Японии присвоен номер 12, сформировался в Тихом океане и приблизился к побережью Японии в районе префектуры Тиба.
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