В Японии из-за тайфуна пострадали 16 человек

В Японии из-за тайфуна «Джондари» пострадали 16 человек

Японии из-за тайфуна "Джондари", который обрушился на центральные и западные регионы страны, пострадали 16 человек. Об этом сообщает NHK.

По данным телеканала, больше всего человек пострадало в городе Атами.

Как отмечается, тайфун продвигается по территории Японии со скоростью 35 км/ч.

Ранее сообщалось, что в связи с приближением к Японии тайфуна "Джондари" было отменено свыше 300 внутренних авиарейсов.