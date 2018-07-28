В Японии из-за тайфуна пострадали 16 человек

В Японии из-за тайфуна "Джондари", который обрушился на центральные и западные регионы страны, пострадали 16 человек. Об этом сообщает NHK.
По данным телеканала, больше всего человек пострадало в городе Атами.
Как отмечается, тайфун продвигается по территории Японии со скоростью 35 км/ч.
Ранее сообщалось, что в связи с приближением к Японии тайфуна "Джондари" было отменено свыше 300 внутренних авиарейсов.
Как отмечалось, тайфун "Джондари", которому в Японии присвоен номер 12, сформировался в Тихом океане и приблизился к побережью Японии в районе префектуры Тиба.