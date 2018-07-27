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В Новосибирске экстренно сел самолет
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В Новосибирске экстренно сел самолет из Сочи 

РИА Новости 27 июля 2018
Фото: РИА Новости
Самолет А-320, следовавший из Сочи в Новосибирск, совершил в пятницу аварийную посадку в новосибирском международном аэропорту "Толмачево", пострадавших нет, сообщает областной Центр ГО и ЧС.
"В 01:26 27 июля поступила информация о том, что самолёт А-320, выполнявший рейс "Сочи-Новосибирск" совершил аварийную посадку в аэропорту "Толмачево". На борту находилось 164 человека, в том числе 6 членов экипажа. Причина аварийной посадки — неполный выпуск закрылок. В результате происшествия пострадавших нет, аэропорт функционирует в штатном режиме", — говорится в сообщении.
По данным ГО и ЧС, к обеспечению безопасности при аварийной посадке лайнера привлекались 29 человек и 6 единиц техники.
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