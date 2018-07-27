В Пакистане погиб альпинист из России

В Пакистане погиб альпинист Сергей Глазунов из России, сообщает kp.ru.
По предварительным данным, это произошло при восхождении на вершину «Латок-1» из-за ухудшения погоды.
«Сергей сорвался с полуторакилометровой высоты», — заявил руководитель федерации альпинизма Иркутской области Григорий Скаллер.
По его словам, он пока не знает точных подробностей, поскольку узнал о произошедшем только утром 27 июля.
Ранее телеканал «360» сообщал, что следователи организовали проверку из-за гибели туриста в горах под Сочи.