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В Пакистане погиб альпинист из России
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СМИ: В Пакистане погиб альпинист из России 

RT на русском 15 часов назад
Фото: © W. Daffue globallookpress.com
В Пакистане погиб альпинист Сергей Глазунов из России, сообщает kp.ru.
По предварительным данным, это произошло при восхождении на вершину «Латок-1» из-за ухудшения погоды.
«Сергей сорвался с полуторакилометровой высоты», — заявил руководитель федерации альпинизма Иркутской области Григорий Скаллер.
По его словам, он пока не знает точных подробностей, поскольку узнал о произошедшем только утром 27 июля.
Ранее телеканал «360» сообщал, что следователи организовали проверку из-за гибели туриста в горах под Сочи.
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