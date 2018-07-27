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В Лондоне задержаны устроившие перестрелку
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В Лондоне задержали троих подозреваемых после погони и перестрелки 

РИА Новости 27 июля 2018
Фото: © AP Photo / Dominic Lipinski
Полиция задержала троих подозреваемых после погони и перестрелки в восточной части Лондона, пишет газета Daily Star.
Ранее сообщалось, что в районе Форест-гейт, рядом со стадионом футбольной команды "Вест Хэм" произошла перестрелка правоохранителей с неизвестными в масках.
По данным издания, инцидент произошел, после того как черный автомобиль BMW не выполнил приказа полицейских остановиться. После погони и перестрелки были задержаны трое подозреваемых.
В полиции не подтвердили информацию, что в результате стрельбы были ранены два человека.
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